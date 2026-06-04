俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。久しぶりに“本職”の俳優の仕事を行っていることを明かした。気象予報士の顔も持つ石原は台風6号について話をする中、「珍しくドラマ撮ってんですよ、バカにするかもしれないけど」と告白。「突然やり始めちゃって、ちょっとなんだけど、もう撮休いきなり。なんか俺、その雨で撮休っていうのはちょっと懐かしいな、そんな日々で