衆院予算委で答弁する高市首相＝4日午前4日の衆院予算委員会で、昨年の自民党総裁選の際に高市早苗首相陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとの週刊文春報道を巡り、首相と野党議員が応酬する一幕があった。中道改革連合の伊佐進一氏が新たに報じられた内容の事実確認のため、事前通告して質問したのに対し、首相は確認作業が間に合わなかったと答弁。審議が一時中断した。中道の小川淳也代表は「誠実な答弁がない