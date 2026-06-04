◇MLB ドジャース7-0ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がダイヤモンドバックス戦で投打二刀流で躍動しました。1番投手兼指名打者で先発出場。登板日は、直近3試合連続で投打二刀流での出場となりました。打っては3安打、2四球で5出塁の活躍。投げては6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点の内容で6勝目を手にしました。過去2登板は、初回にいずれも先頭打者ホームランを