群馬県北西部で隣り合う東吾妻町と長野原町の町長が「勝負」を通じて町の名物、名所を互いに紹介し、知名度向上を図る「町長対決」を始めた。５月２２日に行った第１弾は、長野原町名物の激辛ラーメンの早食い。町職員からは「体に負担がかかり、教育的にも良くない」と辛口評価も聞こえるが、町長たちは「公務と切り離した私的活動。批判も含めて話題になれば」と次戦のアイデアを練る。（前橋支局金城英大）対決しているの