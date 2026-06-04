◇出場選手登録【ソフトバンク】渡辺陸捕手（捕手強化）【日本ハム】柴田獅子投手（先発要員）、畔柳亨丞投手（中継ぎ強化）【楽天】ワォーターズ内野手（内野強化）【ロッテ】小島和哉投手（先発要員）【阪神】元山飛優内野手（内野強化）【DeNA】牧秀悟内野手（右太腿裏肉離れ完治）【中日】草加勝投手（中継ぎ強化）◇同抹消【楽天】入江大樹内野手（再調整）【ロッテ】櫻井ユウヤ内野手（再調整）【阪神】小幡竜平内野手（再調