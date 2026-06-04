都内の火葬実績のおよそ7割を占める民営の火葬場の料金上昇などを受け、東京都は将来の火葬需要への対応を検討する有識者会議を初めて開きました。都によりますと、都内の死亡者数は2024年のおよそ14万人から、2065年ごろには、およそ20万人まで増える見通しです。現在の火葬能力をフル稼働させた場合でも、2040年ごろには、火葬需要に対し、十分に対応できなくなるおそれがあります。4日の初会合では、火葬能力の確保や行政の関与