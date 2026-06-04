クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年6月5日にオリジナル・グレーズドをひとつプレゼントするキャンペーンを、全店舗で開催します（イベント・催事店舗を除く）。ドーナツシアター店舗ではできたてオリグレをプレゼント毎年6月の第一金曜日は「ナショナル ドーナツデー」と呼ばれる、アメリカ発のドーナツの記念日。アメリカでは多くのドーナツ店がドーナツを無料配布する特別な日で、世界各国のクリスピー・クリーム・ドーナ