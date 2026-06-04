愛媛オレンジバイキングスは6月4日、マイケル・パーカーと2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 パーカーは現在44歳のアメリカ出身帰化選手。日本では2007－08シーズンからライジング福岡（現ライジングゼファー福岡）、島根スサノオマジック、和歌山トライアンズ、トヨタ自動車アルバルク東京（現アルバルク東京）を渡り歩き、千葉ジェッツでBリ