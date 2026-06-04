４日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。この日に実施された流動性供給入札が弱めの結果となったことや、６月の日銀会合での利上げ観測が強まったことから売りが優勢だった。 ３日の米原油先物相場が中東情勢の先行き不透明感を背景に続伸したことを受け、同日の米長期債相場がインフレ懸念から下落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。また、日銀の植田和男総裁が３日午後の講演で「利上げの是非についてしっか