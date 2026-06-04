４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円８８銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円６２銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前７時頃には１６０円００銭近辺で推移していたが、午前１０時頃に１５９円９０銭前後に軟化した。３日の夕方に行われた日銀の植田和男総裁の講演は、追加利上げに前