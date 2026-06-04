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○経済統計・イベントなど ００：４０英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言 ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：３０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・景気先行指数（速報値） １５：４５仏・貿易収支 １５：４５仏・経常収支 １５：４５仏・鉱工業生産 １８：００ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値） ２１：３０米・雇用統計