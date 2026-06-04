サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で強化ガラス製マウスパッドの新たなモデルとしてSサイズの「200-MPD034BK-S(ブラック)」「200-MPD034W-S(ホワイト)」を6月2日に発売した。価格は4980円。従来モデルの高性能をそのままに、サイズを約18cm×26cmにコンパクト化。オフィスや在宅ワークなど、限られたデスク環境でも使いやすくなっている。●布製とは別物の滑らかさで操作性が格段に向上最大の特徴は、ガラスな