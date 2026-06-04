2026年６月２日、日本代表の事前キャンプ地モンテレイに向かった。経由地のダラスまでスムーズに移動できたものの、ここからアクシデントが続出した。まずモンテレイ行きの飛行機は搭乗後もなかなか離陸しなかった。悪天候の影響、さらに機体の再整備のため一旦ゲートまで戻って待機する羽目になった。約４時間遅れてモンテレイに到着すると、今度はともに行動していた金子カメラマンの荷物の一部がロストバゲージ。アメリカ