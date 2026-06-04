スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のグッズを展開する公式ショップ「スヌーピータウンショップ」では、毎年恒例の「ウッドストックフェア2026『BAKING IS FUN!〜ケーキ作りって楽しいね!〜』」を、2026年6月13日(土)より全国の店舗で開催する。【画像】パティシエ・ウッドストックのグッズをもっと見る■今年のテーマは「BAKING IS FUN!」パティシエ姿のウッドストックがケーキ作りに大奮闘「ウッドストックフ