6月5日の決算発表銘柄（予定） ■引け後発表 ◆第3四半期決算： エイチーム [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： サイバＳＯＬ [東Ｇ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45) エイケン工業 [東Ｓ] (前回14:30) ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00) ファースト住 [東Ｓ] (前回