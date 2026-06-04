4日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比920円安の6万7640円で取引を終えた。出来高は3万4361枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては169.31円高。 株探ニュース