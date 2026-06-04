4日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前日清算値比48.5ポイント安の3952.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万3357枚だった。この日のTOPIXの現物終値3951.85ポイントに対しては0.65ポイント高。 株探ニュース