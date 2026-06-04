4日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比660ポイント安の3万5785ポイントで取引を終えた。出来高は1920枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5857.23ポイントに対しては72.23ポイント安。 株探ニュース