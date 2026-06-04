4日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比17ポイント安の1754.5ポイントで取引を終えた。出来高は571枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1752.02ポイントに対しては2.48ポイント高。 株探ニュース