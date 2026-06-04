4日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝159円90銭前後と、前日午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円65銭前後と14銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース