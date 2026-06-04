京都府木津川市と笠置町は今月から、市役所や支所、町役場の窓口受付の時間を、午前８時半〜午後５時１５分から午前９時〜午後４時半に変更した。京丹後市は３日、１０月から同様にすると発表。「働き方改革」などを理由とした開庁時間の短縮は、府内でも広がりつつある。（布施勇如、浜畑知之）木津川市は、職員の勤務時間が午前８時半〜午後５時１５分。この時間帯に窓口業務をするには、準備と残務処理で「時間外勤務」を余