お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次が4日、都内で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうMSCラベル」キャンペーンオープニングイベントに参加。自身の性格に似た魚が分かる「MSCおさかな性格診断」に挑戦した。【写真】性格診断が一緒で盛り上がるココリコ田中＆オズワルド畠中「旬」のコンビとして登場した渡辺。今年は本厄らしく、「人間としての旬を過ぎてから芸人の旬が来るとは…」と冗談を交えながらあいさつ。持