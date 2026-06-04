【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、６回２安打無失点で６勝目（２敗）を挙げた。打者としては４打数３安打２四球で、４試合連続の複数安打をマークした。ドジャースは７―０で快勝し、２連勝を飾った。試合前にダイヤモンドバックスのロブロ監督が、ドジャースの大谷を評して言った。「メジ