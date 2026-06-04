TBSの江藤愛アナウンサー（40）が4日、自身のインスタグラムを更新し、社員食堂で遭遇した後輩アナとのショットを公開した。「社食の入り口でばったり会って小沢アナとランチ（初めて、社食で食べました）」と同局の朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）などで共演する小沢光葵アナと笑顔のショットをアップ。「ひるおびもTHE TIME,も同じで、世界陸上のデビューがブダペストで一緒だった小沢アナのことを『世陸