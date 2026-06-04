鹿児島県・奄美大島の近海でザトウクジラを観察するツアー客が急増し、生態系の保護が課題となっている。今シーズンは９９５０人と、５季連続で最多を更新してコロナ禍前の３倍超に達した。ツアー事業者でつくる「奄美クジラ・イルカ協会」は、クジラの親子に与える影響を軽減するため、観察ルールを厳格化し、共生を模索している。（園田隆一）冬の観光資源協会によると、観察シーズンはおおむね１月から３月までで、今季の内