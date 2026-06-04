将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。タイトル戦の醍醐味の一つといえば対局中の「勝負メシ」だが、大舞台に初登場となった挑戦者が盤外でもあっと驚く“新手”を披露し、ファンの話題をさらっている。【映像】ファンを驚かせた服部七段の昼食メニュー午前中から