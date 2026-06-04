ボランティアとして地域福祉を支える民生委員の欠員数が、昨年１２月に初めて２万人を超えた。不足が続けば、地域の高齢者らへの支援が行き届かなくなる恐れもある。解消には仕事をしながら活動する現役世代の委員の増加が不可欠で、自治体も対策に乗り出している。平日の活動「暑くなってきたので、こまめに水分をとって、エアコンも使って、気をつけてくださいね」４月下旬、大阪市住吉区で民生委員を務める小嶋憲子さん（