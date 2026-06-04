フリーアナウンサーの有働由美子（57）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。阪神ファンになったきっかけを明かした。熱狂的阪神ファンである有働は、この日も登場するやいなや、熱狂的巨人ファンのナイツ・塙宣之らと野球トークに花を咲かせた。阪神ファン以外の球団も抑えているかと問われ「全然。新聞も一面に阪神が載っているのしか取っていないので、他球団の選手