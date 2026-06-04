グラビアアイドルの楠エマ（26）が4日までにインスタグラムを更新。一部同業者に疑われているという“豊胸”を否定した。楠はストーリー機能を使って、「みんなね人の容姿にちゃちゃ入れすぎ」と一部のアンチによるコメントについて書き出し、「僕・私はドブスのクソデブです！って自己紹介になっちゃうからやめな」と忠告。「イケメン・可愛い子はいちいちコメントとかDMでブスとか言わないしマッチョはいちいちデブとか連絡