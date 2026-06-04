金沢市の百貨店では、お中元のギフトセンターが開設され、本格的な商戦が始まりました。香林坊大和に4日、開設された「お中元ギフトセンター」。会場には、夏の贈り物として定番の麺類やビールなど、約950点の商品が集められました。ことしは江戸時代から北陸で息づいてきた麺文化や発酵文化のほか、能登の食材に特にスポットを当てた品揃えになっているということです。 大和香林坊店・中嶋 智 店長：「能