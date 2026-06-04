ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は４日、予選２日目が行われた。森野正弘（４１＝山口）は、初日インで敗れるなど５着２本の船出。２日目４Ｒは６号艇での一戦で、大敗だと予選突破が厳しくなる中、道中執念の逆転で３着をもぎ取った。「初日より乗れる感じが出て、レースができるようになった」と機力は上向き。それでも「回転の上がりにまだストレスがあるので解消させたい」と課題はまだある。ポテンシャルの