5月18日、フジテレビは7月20日スタートの新月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』で、GACKTが主演を務めることを発表した。GACKTが演じるのは、弁護士と一級建築士の“二刀流”で活躍するダークヒーロー。その主人公が手段を選ばず真実を暴いていく痛快リーガルドラマだという。フジテレビ系ドラマ初出演にして月9主演に抜擢されたGACKTは「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると