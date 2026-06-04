今回紹介するのは、Threadsに投稿された、パソコンまわりで起きた猫ちゃんとの微笑ましい攻防。どこからか聞こえてくる音に「何の音？」と思った投稿主さん。確認してみると、まさかの場所で気持ちよさそうに寝ようとしている先客がいたみたいです。 投稿はThreadsにて4.0万回表示され、3,741件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：『何の音かと思ったら…』気持ちよさそうに眠ってい