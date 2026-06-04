今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんと娘さんによる少し不思議で微笑ましい1コマ。ある日、投稿主さんが目にしたのは、娘さんが猫ちゃんをモデルにして、なにやら撮影会を始めている光景でした。しかし、よく見てみると、猫ちゃんの足元にはまさかのものが乗っていて…。「娘よ、なぜだ…」とつぶやきたくなるその状況で、猫ちゃん本人は意外なほど堂々としていたようです。 投稿はThreadsにて4.4万回以上表示さ