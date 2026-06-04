猫同士の仲の取り持ち方で避けたい行動3選 1.無理やり近づける 猫たちの距離を縮めようとして、無理に抱っこして近づけたり、同じケージに閉じ込めたりすることは逆効果になります。猫は自分の縄張りや安心できるパーソナルスペースをとても大切にする動物です。恐怖心や嫌悪感が植え付けられてしまい、相手の猫を見るだけで怒るようになってしまう原因になります。 2.怒鳴ってけんかの仲裁をす