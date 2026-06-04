資料香川県空撮 6月は外国人雇用啓発月間です。政府は2026年1月の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に則り、一部外国人による違法行為に対処する基本的な考えの下で、外国人労働者の雇用・再就職援助などの周知・啓発を行っています。 こうした中、人材サービスのクリエアナブキ（高松市）は、2026年2月に外国人材支援に特化した新会社「あなぶきグローバルキャリア」を設立、7月1日から