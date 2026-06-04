セキュリティ研究者のRasmus Moorats氏はCreativeのサウンドシステムであるKatana V2Xの解析を通じ、攻撃者が約15m圏内からBluetooth経由で同機器に不正なファームウェアを書き込める可能性を示しました。Katana V2XのUSB接続サウンドバーは悪用されると、スピーカーが盗聴装置やキーボード入力装置のように振る舞う恐れがあるとのことです。Pwnd Blaster: Hacking your PC using your speaker without ever touching it | nns.eeh