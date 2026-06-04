◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」バレーボール界で異国の「リビング・レジェンド」に出会った。ソフトボールで上野由岐子（４３）に憧れる後輩は多く「生きた伝説」と言われる。大同生命ＳＶリーグ男子の今季ＭＶＰ、ドミトリー・ムセルスキー（ロシア）の存在も偉大だった。サントリーで２季ともにプレーした高橋藍（らん、２４）も「世界ＮＯ１の選手」と尊敬してやまない。今季限りで引退した３７歳は「ＭＶＰはキャリア