国内最大級のクリエイターの祭典「ハンドメイドインジャパンフェス」（クリーマ主催）が7月11日と12日の2日間、東京ビッグサイトにて開催される。きょう4日、全てのマーケットやワークショップに出展するクリエイター情報が発表。また、お笑いライブ出演芸人や、特別企画も発表された。【画像】ハンドメイドフェス、オリジナルアイテム＆企画の詳細公式サイトにて、出展者一覧が公開された。アクセサリーやバッグなどのファッ