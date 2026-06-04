6月4日は「虫歯予防デー」。“虫歯が主役”という異色のアニメ『キャンディーカリエス』が、「歯と口の健康週間（6月4日〜10日）」にあわせて3つのスペシャル企画を開始した。あわせて、人気キャラクター・狂人歯医者役の片桐仁と、見里朝希監督からコメントも到着した。【動画】「虫歯のこどもの誕生日」歌ってみた動画本作は、『PUI PUI モルカー』で知られる見里朝希監督と、WIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TOR