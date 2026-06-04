50代の男性に殴るなどの暴行を加え、指定暴力団・松葉会に入れようと強要したとして、松葉会傘下組織の男が警視庁に逮捕されました。強要未遂の疑いで逮捕されたのは、松葉会傘下組織の組員・矢沢芳之容疑者（57）です。矢沢容疑者は去年7月、知人の50代の男性に「俺の顔に泥を塗ってくれたな」などと脅迫し、顔を殴るなどの暴行を加えて、松葉会に入れようと強要した疑いがもたれています。警視庁によりますと、矢沢容疑者は男性