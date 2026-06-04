治療が難しいとされてきた膵臓がんで、米新興企業レボリューション・メディシンズは4日までに、開発中の経口治療薬「ダラクソンラシブ」の臨床試験（治験）結果を米科学誌に発表した。飲んだグループの生存期間が、既存の化学療法を受けたグループに比べ、ほぼ倍になったとした。企業は「死亡リスクを60％減らした。患者に新たな時代を切り開くものだ」とする担当者のコメントを発表した。膵臓は体の奥深くにあり、がんの初期