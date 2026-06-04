作家・乙武洋匡氏（50）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。一部ユーザーの車いすに関する投稿への驚きをつづった。俳優・的場浩司が自身のブログの中で“歩きスマホ”への苦言を呈し、注目を集めていた。乙武氏も「『またその話かよ』と思われるかもしれませんが、一向に減ることがないので何度でも言わせてください」とし「車椅子やベビーカーは二足歩行と違って真横には動けないので、歩きスマホで突進してくる方