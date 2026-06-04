ブリュッセルのEU本部＝2024年8月日本政府と欧州連合（EU）は、偽情報対策に関する初の実務者会合を東京都内で3日に開催した。中国やロシアによる交流サイト（SNS）の偽・誤情報拡散を通じた影響力工作を念頭に置き、緊密に連携する方針で一致した。外務省が4日までに発表した。日本はロシアによるウクライナ侵攻を受けて対策が進むEUの知見を生かしたい考えだ。中国やロシアはサイバー攻撃への国家的な関与が指摘されている。