お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（40）が4日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。「ベスト・ファーザー賞」受賞への家族の反応を明かした。現在3人の子供を育てており、このたび「第45回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の芸能部門を受賞した澤部。3日に都内で開催された授賞式では、「ちゃんと報告したい」と、まだ家族に伝えていないことを明かしていた。「ぽかぽか」では授賞式