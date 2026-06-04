福島県いわき市四倉町で３日、クマとみられる動物の目撃情報が相次いだ。いわき中央署によると、同日午前７時３５分頃〜午後４時頃、同市四倉町で庭先や道路を横切るクマとみられる動物を目撃したとの通報が計８件寄せられた。これを受け、市教育委員会などは子どもたちの安全を確保するため、４日については周辺の市立小中学校６校を臨時休校、市立保育所・幼稚園４園を臨時休園・休所とすることを決めた。市教委によると、