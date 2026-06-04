老後に備えてお金を貯めることは大切だ。だが、貯め込むこと自体が目的になったとき、人はかえって幸せを逃してしまうのかもしれない。退職金2000万円を残したまま、病で旅行も食べ歩きもできなくなった男性。十分な資産がありながら、節約を優先しすぎた結果、家族との関係まで遠のいた夫婦――。老後不安に駆られすぎるあまり、「使うべきときに使えない」人たちの後悔から、幸福度を最大化するお金の使い方を考える◆お金を貯め