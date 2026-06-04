リヴァプールに所属するフランス代表DFイブラヒマ・コナテが、シーズン途中にうつ病になっていたことを明かした。イギリス『BBC』が伝えた。2021年夏の加入以降、フィジカルの強さを活かした対人守備や高いスプリント能力を活かした守備範囲の広さを武器にリヴァプールの最終ラインを支え、プレミアリーグ優勝などに貢献してきたコナテ。今季も公式戦51試合に出場していたが、契約満了に伴い今季限りで退団することが決定している