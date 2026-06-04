ウェストハムに所属するオランダ代表クリセンシオ・サマーヴィル（24）を巡って今夏争奪戦が起こる可能性があるようだ。フェイエノールトでプロキャリアをスタートさせ、2020年夏より活躍の場をイングランドへ移したサマーヴィル。23−24シーズンにはイングランドの実質2部であるチャンピオンシップで43試合に出場し19ゴール9アシストを記録。年間最優秀選手賞を受賞した。その翌年にウェストハムへ移籍を果たしたものの、昨シーズ