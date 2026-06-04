日本の伝統文様は、時代を超えて受け継がれてきた美意識の結晶です。そのかたちは、工芸や建築、染織などさまざまな領域で発展しながら、現代のデザインにも豊かなインスピレーションを与え続けています。ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド TSUCHIYA KABAN は、日本ならではの形や伝統文化を再解釈するシリーズ「JAPANMOTIF」の新作として、「JAPANMOTIF Nami」を2026年6月11日に発売します。ブランド初となる“洗える鞄”